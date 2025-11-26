В полиции Вашингтона не знают о мотиве стрелявшего в нацгвардейцев у Белого дома

Помощник главы стражей порядка города Джеффри Кэрролл заявил, что расследование происшествия на ранней стадии

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Американские правоохранительные органы по-прежнему не знают, какими были мотивы человека, который в среду открыл стрельбу в центре Вашингтона и ранил двух бойцов Национальной гвардии США. Об этом заявил на пресс-конференции помощник главы полиции города Джеффри Кэрролл.

Читайте также

У Белого дома стреляли в нацгвардейцев. Что известно о ЧП в Вашингтоне

"Мы сейчас на ранней стадии расследования", - отметил он, отвечая на вопрос журналиста о мотивах стрелявшего. "Мы рассматриваем различные аспекты [произошедшего], но мотивы не знаем", - добавил Кэрролл.

Он также сообщил, что стрелявший "получил огнестрельное ранение и доставлен в больницу". Имя этого человека не раскрывается.

Президент США Дональд Трамп сейчас находится не в Белом доме, а в американском штате Флорида. Там он, как ожидается, проведет выходные по случаю Дня благодарения, который в США в этом году отмечают 27 ноября.