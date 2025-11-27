ТАСС: у организатора покушения на Соловьева нашли бомбу и украинские паспорта

Обвиняемый Андрей Пронский заявил, что эти вещи ему подбросили

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи обнаружили в московской квартире Андрея Пронского, которого считают организатором покушения на телеведущего Владимира Соловьева, самодельное взрывное устройство (СВУ) и паспорта на имя граждан Украины. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"В ходе обыска в квартире на Самаркандском бульваре, в которой проживал Пронский, в момент задержания были найдены СВУ и несколько паспортов на имя граждан Украины", - сказано в материалах дела. Сам обвиняемый в ходе допроса на стадии следствия заявил, что эти вещи ему подбросили, а во время судебного разбирательства воспользовался статьей 51 Конституции РФ, которая дает право не свидетельствовать против самого себя.

По версии обвинения, организатором покушения на Соловьева является Пронский. Он получал задания через Telegram от сотрудников ГУР Минобороны Украины. Так, один из них, некий Артем Дериглазов, 4 апреля 2022 года предложил Пронскому за материальное вознаграждение совершить покушение на журналиста Владимира Соловьева.

На скамье подсудимых также Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. Еще один обвиняемый - Василий Стрижаков - признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.

Фигуранты дела обвиняются в организации деятельности террористической организации, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, возбуждении ненависти либо вражды, незаконном обороте оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, умышленном уничтожении или повреждении имущества, террористическом акте, приготовлении к убийству, а также незаконном обороте наркотических средств.

Помимо этого участники группировки Пронского совершили другие преступления. В частности, попытались поджечь военкомат в Конаково Тверской области, а также сожгли автомобиль сторонника СВО на Украине и припаркованный автозак. Все эти действия ими были совершены ввиду несогласия с проводимой на Украине специальной военной операцией.