CBS: стрелявший в нацгвардейцев США имеет гражданство Афганистана

Преступника зовут Рахманулла Лаканвал, он въехал в Соединенные Штаты в 2021 году, сообщил телеканал

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Мужчина, открывший огонь в центре Вашингтона по военнослужащим Национальной гвардии США, является гражданином Афганистана. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил телеканал CBS News.

По его данным, имя нападавшего - Рахманулла Лаканвал. Он въехал в США в 2021 году.

