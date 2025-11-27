CBS: стрелявший в нацгвардейцев США имеет гражданство Афганистана
27 ноября, 00:30
ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Мужчина, открывший огонь в центре Вашингтона по военнослужащим Национальной гвардии США, является гражданином Афганистана. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил телеканал CBS News.
По его данным, имя нападавшего - Рахманулла Лаканвал. Он въехал в США в 2021 году.
