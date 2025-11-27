ABC: ФБР расследует ЧП в Вашингтоне как возможный акт международного терроризма

Власти пытаются установить, есть ли связь между стрельбой возле Белого дома и какой-либо преступной организацией, сообщил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. ФБР проводит расследование стрельбы в центре Вашингтона как возможного акта международного терроризма. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, власти пытаются установить, есть ли связь между инцидентом возле Белого дома и какой-либо международной террористической организацией.