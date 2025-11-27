Аэропорт Вильнюса закрывали на 14 часов

Изначально возобновить работу планировали через три часа

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 27 ноября. /ТАСС/. Вильнюсский международный аэропорт из-за технического инцидента вместо 3 часов, как планировалось, был закрыт 14 часов. Аэропорт сообщил о возобновлении нормального режима работы с 04:00 (05:00 мск).

"Работа в обычном режиме возобновлена", - говорится в сообщении.

Ставшее причиной закрытия аэропорта ЧП произошло в среду в 13:43 (14:43 мск) при неблагоприятных погодных условиях. В Вильнюсе шел сильный снег. Прибывший из Варшавы самолет, двигаясь в сторону стоянки, соскользнул с посадочной полосы. Во время инцидента никто не пострадал.

Аэропорт сообщил, что будет закрыт до 17:00 (18:00 мск), однако затем несколько раз переносил возобновление работы.