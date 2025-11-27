В Сочи и Сириусе объявили опасность атаки БПЛА

Жителей призвали сохранять спокойствие

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории города Сочи. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов", - написал он.

Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин также проинформировал об угрозе атаки БПЛА. Он обратился к жителям и гостям федеральной территории. "Существует угроза атаки БПЛА", - сообщил он. Все средства и силы готовы к ее отражению. Плишкин попросил сохранять спокойствие, а также отойти от окон и укрыться в безопасном месте.