В Воронежской области отменили опасность БПЛА
06:05
ВОРОНЕЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Режим опасности БПЛА отменили на территории Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
"Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и в пригороде были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
Предупреждение действовало с 22:07 мск 26 ноября. В Воронеже, Нововоронеже и Лискинском районе объявлялась тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.