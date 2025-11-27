В Воронежской области отменили опасность БПЛА

Силы ПВО уничтожили над Воронежем и в пригороде три беспилотных летательных аппарата

ВОРОНЕЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Режим опасности БПЛА отменили на территории Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и в пригороде были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

Предупреждение действовало с 22:07 мск 26 ноября. В Воронеже, Нововоронеже и Лискинском районе объявлялась тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.