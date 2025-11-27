В Воронежской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек

Всего в транспорте находились восемь пассажиров

ВОРОНЕЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Автобус наехал на препятствие в Аннинском районе Воронежской области. Пострадали пять пассажиров, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пятеро пассажиров автобуса получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение. Всего в автобусе находились восемь пассажиров.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали, 27 ноября в 04:53 на 325-м км трассы Р-298 в Аннинском районе водитель автобуса "Икарус" допустил наезд на препятствие. "Расчет ПСЧ-31 привлекался для отключения АКБ и сбора информации", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в региональном УМВД, рейсовый автобус следовал по маршруту "Москва - Поворино". "В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - отметили в ведомстве.