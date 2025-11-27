Гостей отелей в Сириусе попросили не оставаться на первых этажах

Предположительно, это связано с обилием остекления у входной группы зданий на фоне объявленной беспилотной опасности

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Гостей отелей в Сириусе просят не оставаться на первых этажах зданий, а подняться на второй этаж и выше на фоне объявленной в Сочи и Сириусе беспилотной опасности, передает корреспондент ТАСС.

Предположительно, это связано с обилием остекления у входной группы отелей.

В четверг утром в Сочи и Сириусе объявили опасность атаки БПЛА. В частности, были эвакуированы участники Конгресса молодых ученых.