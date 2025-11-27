В Таганроге простились с двумя погибшими из-за атаки ВСУ

В городе объявили день траура 27 ноября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Церемонии прощания с двумя жителями Таганрога, погибшими в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошли в городе. Об этом сообщила в Telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова.

"Таганрог прощается с двумя молодыми жителями города, погибшими во время вражеской атаки", - написала Камбулова. Это Дмитрий Рядченко и Юлия Давыдова. Их жизни оборвались "внезапно и трагически". Рядченко было 18 лет, а Давыдовой - 28 лет.

В Таганроге после атаки ВСУ объявили день траура 27 ноября. В городе приспустили флаги, учреждениям культуры и местным теле- и радиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.