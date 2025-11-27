CNN: стрелявший в Вашингтоне получил убежище в США весной 2025 года

По информации телекомпания, подозреваемый подал заявление на получение убежища в 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Открывший стрельбу поблизости от Белого дома и ранивший двоих бойцов Национальной гвардии мужчина получил убежище в США в 2025 году, уже после переизбрания Дональда Трампа президентом США. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее информации, подозреваемый подал заявление на получение убежища в 2024 году, оно было одобрено в апреле 2025 года.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в страну из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников США после вывода американских войск из страны.

26 ноября неизвестный открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет около 300 м.

Два нацгвардейца и сам нападавший получили ранения и были госпитализированы. Президент США Дональд Трамп, который находится во Флориде, заявил, что бойцы нацгвардии находятся в тяжелом состоянии. Позже губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси сообщил, что оба раненых нацгвардейца умерли, а затем добавил, что эта информация нуждается в уточнении. На пресс-конференции глава Федерального бюро расследований Кэш Пател отметил, что пострадавшие живы и находятся в госпитале.

Как сообщил со ссылкой на источники телеканал CBS News, нападавший - 29-летний гражданин Афганистана, который проживает в США с 2021 года. Позже Трамп в своем видеообращении подтвердил эту информацию и распорядился проверить всех граждан Афганистана, которые въехали на американскую территорию при администрации предыдущего президента США Джо Байдена. Американский лидер назвал инцидент актом террора.