В Таганроге объявили воздушную опасность
Редакция сайта ТАСС
06:30
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Режим воздушной опасности объявили в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
"Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам", - написала она в Telegram-канале.
27 ноября в Таганроге объявлен день траура после атаки ВСУ в ночь на 25 ноября, когда 3 человека погибли, еще 10 получили травмы. В городе приспущены флаги, рекомендовано воздержаться от развлекательных программ.