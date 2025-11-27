В Бурятии столкнулись три легковушки и большегруз

Авария произошла на трассе "Байкал"

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 27 ноября. /ТАСС/. Массовое ДТП с участием трех легковых автомобилей и большегруза произошло на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии. Об этом сообщили в МВД по республике.

"Утром на 204-м километре автодороги вблизи села Выдрино произошло столкновение четырех автомобилей. По предварительным данным, водитель Scania, не соблюдая дистанцию и скоростной режим, совершил наезд на двигавшуюся впереди Toyota Prius. От удара легковая машина по инерции столкнулась с автомобилем BMW и съехала на обочину. В этот момент большегруз выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta", - сообщили в полиции.

Водители автомобилей Toyota Prius и Lada Granta осмотрены медицинскими работниками. "В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП", - отметили в МВД.

По данным экстренных служб Бурятии, на территории региона установились неблагоприятные погодные условия: по Прибайкалью порывы ветра до 18 м/с, поземок, на дорогах снежные накаты, местами заносы.