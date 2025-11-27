Белый дом назвал стрельбу в нацгвардейцев следствием бесконтрольной миграции

Ответственность за нее несет предыдущая администрация, считает заместитель главы аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Произошедшее в среду нападение на служащих Национальной гвардии США в центре Вашингтона стало следствием политики бесконтрольной миграции, ответственность за которую несет предыдущая администрация. Об этом телеканалу Fox News заявил заместитель главы аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер.

"Мы никогда не сталкивались с подобной угрозой. 20 млн человек привезли в наше государство из самых неблагополучных стран на планете. Без проверки, без правил, без условий. Четыре года подряд они заполоняли эту страну, и в результате льется еще больше крови", - отметил Миллер, комментируя происшествие.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в страну из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников США после вывода американских войск из страны.