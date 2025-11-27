В Северной Осетии таможенников обвинили в причинении ущерба бюджету

Сумма ущерба составила 500 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 ноября. /ТАСС/. За ущерб бюджету в 500 млн рублей осудят шестерых сотрудников таможни и трех других фигурантов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Северной Осетии.

"В настоящее время уголовные дела в отношении шести должностных лиц Северо-Осетинской таможни вместе с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Алагирский районный суд РСО-Алания для рассмотрения по существу. Общее количество фигурантов - девять", - говорится в сообщении.

Подозреваемые совершили фиктивные таможенные операции путем внесения в официальные документы, а также программные средства ФТС России заведомо ложных сведений, свидетельствующих о вывозе свыше 150 иностранных транспортных средств с таможенной территории ЕАЭС. В результате был нанесен экономический ущерб в виде неуплаты таможенных платежей в бюджет Российской Федерации в размере более 500 млн рублей.

Возбуждено 217 уголовных дел по ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 2 ст. 292 УК РФ.