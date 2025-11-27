В Прикамье осудили "черных" лесорубов, спиливших около 1 тыс. деревьев

Сумма ущерба составила 23 млн рублей

ПЕРМЬ, 27 ноября. /ТАСС/. В Пермском крае осудили двух "черных" лесорубов за незаконную рубку лесных насаждений на сумму около 23 млн рублей. Одного суд приговорил к четырем годам принудительных работ, второго - к двум годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Кудымкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух "черных" лесорубов, причинивших лесному фонду Российской Федерации ущерб в размере порядка 23 млн рублей. <…> По совокупности преступлений суд назначил 50-летнему злоумышленнику наказание в виде принудительных работ сроком на 4 года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Кроме того, суд постановил взыскать с него в счет возмещения причиненного ущерба свыше 700 тыс. рублей. Второй участник противоправной деятельности приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Также суд постановил взыскать с обоих осужденных солидарно с учетом частичного возмещения ущерба свыше 22 млн рублей", - сообщили в управлении МВД.

По данным ведомства, житель Юсьвинского муниципального округа Пермского края 1975 года рождения с 2016 по 2022 год силами наемных рабочих спилил на территории Пожвинского (Городищенского) участкового лесничества вблизи поселка Кама около тысячи деревьев пород ель, пихта, береза и осина. При этом у мужчины не было соответствующих разрешительных документов, а нанятым для заготовки древесины людям он об этом не сообщил. В 2021 году организатор привлек к незаконной рубке леса знакомого 1958 года рождения, имеющего опыт и знания в сфере лесозаготовок. Мужчины вывозили нелегально добытые деревья на одну из своих пилорам, распиливали и распоряжались древесиной по своему усмотрению, в том числе продавали.

Бизнес жителей Юсьвинского округа пресекли сотрудниками регионального УФСБ и полиции. При задержании организатора сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него незаконно хранившийся арсенал: 37 трассирующих боеприпасов калибра 7,62 мм, пистолет Макарова и 99 патронов, охотничий карабин марки ТОЗ-16 калибра 5,6 мм и один боеприпас к нему. В ходе следствия судом был наложен арест на имущество стоимостью свыше 1,5 млн рублей.

Суд признал организатора бизнеса виновным в совершении двух преступлений по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере), одно из которых совершено группой лиц по предварительному сговору, а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов и огнестрельного оружия). Его сообщник признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).