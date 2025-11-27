В Карелии в ДТП погибли два человека

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 ноября. /ТАСС/. В Карелии два человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей на дороге 86К-36 Сумский Посад - Колежма. Еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале госкомитета региона по безопасности.

"В результате ДТП двое пострадавших скончались. Один в крайне тяжелом состоянии передан бригаде скорой помощи", - сказано в сообщении.

Информация об аварии поступила в 08:48 мск. К месту происшествия были направлены пожарные, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.