Машины экс-главы ЖКХ Ивановской области обратили в доход РФ

Владислав Мартьянов приобрел автомобили незаконно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Автомобили Porsche Cayenne и Ram бывшего начальника департамента ЖКХ Ивановской области Владислава Мартьянова на общую сумму 21 млн рублей обращены в доход государства, экс-чиновник приобрел их незаконно. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

"Судом указанные транспортные средства были обращены в доход государства. Судебный акт вступил в законную силу", - написали в прокуратуре, добавив, что Мартьянов приобрел автомобили Porsche Cayenne и Ram на сумму 21 млн рублей за счет полученных в период прохождения службы доходов, законность которых не подтверждена.

Суд установил, что в 2023 году после увольнения Мартьянов купил машины и оформил их на юридическое лицо, номинальным учредителем которого является его племянник. Транспортные средства суд обратил в доход государства.

Бывший глава департамента ЖКХ Ивановской области, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий, совершенное организованной группой, из корыстной заинтересованности), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и его преемник проходят фигурантами по уголовному делу о превышении должностных полномочий при заключении выгодных контрактов для подрядчиков с областным фондом капремонта.