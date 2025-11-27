В Тульской области отменили режим опасности атаки беспилотников

По данным губернатора Дмитрия Миляева, подразделения ПВО уничтожили один украинский БПЛА

ТУЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.

По данным губернатора, подразделения противовоздушной обороны Минобороны РФ в небе над Тульской областью уничтожили один украинский беспилотник. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.