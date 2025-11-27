Экс-руководителя "дочки" "Облкоммунэнерго" оставили под арестом

Антон Боликов арестован по делу о мошенничестве

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Свердловский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты бывшего руководителя Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК), являющейся дочерней компанией "Облкоммунэнерго", Антона Боликова о смягчении ему меры пресечения по делу о мошенничестве, оставив под стражей. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее суд продлил арест Боликову до 15 февраля 2026 года.

"Боликов - без изменений", - сказала собеседница агентства.

Как сообщал ранее ТАСС источник, 23 сентября в Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров Корпорации СТС Татьяна Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны, также задержали руководителя ОТСК Артема Носкова и экс-руководителя Антона Боликова. 24 сентября суд арестовал Боброва и Черных. 26 сентября Носков был освобожден из-под стражи в зале суда.

Этим событиям предшествовала подача Генпрокуратурой иска с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, а также бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск.