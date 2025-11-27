ТАСС: заседание по делу экс-мэра Владимира назначили на 9 декабря

Дмитрия Наумова обвиняют во взятке в особо крупном размере

ВЛАДИМИР, 27 ноября. /ТАСС/. Заседание по делу экс-главы города Владимира Дмитрия Наумова, обвиняемого во взятке в особо крупном размере, назначено на 9 декабря. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"[Заседание назначено на] 9 декабря", - сообщил собеседник агентства.

26 ноября Наумов был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Установлено, что глава города в 2024 году предоставил в адрес губернатора Владимирской области справку о своих расходах, доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, где умышленно в три раза (на сумму более чем 9 млн рублей) занизил стоимость приобретенного им в 2023 году недвижимого имущества.

По информации следствия, в ноябре 2023 года к Наумову обратились два жителя Московской области. Он, вступив в сговор с ними, пообещал посодействовать в их незаконной деятельности в сфере ритуальных услуг. Наумов содействовал назначению участников организованной преступной группы на руководящие должности в МКУ "Центр управления городскими дорогами", а также МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг" и изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, фактически ограничивающего права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса.

За это с октября 2024 по март 2025 года заместитель директора Центра управления городскими дорогами тремя частями дал Наумову взятку, размер которой составлял не менее 1,1 млн рублей. По ходатайству следователя арестовали изъятые в ходе обысков денежные средства и украшения на сумму около 1,3 млн рублей, а также автомобиль стоимостью около 4,3 млн рублей, который был оформлен на жену чиновника.