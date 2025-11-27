В Москве задержали троих подозреваемых в аферах с бесплатной парковкой

Фигуранты незаконно получали и неправомерно использовали персональные данные инвалидов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в аферах с предоставлением бесплатных парковочных мест в Москве автомобилистам, не имеющим льгот. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Трое злоумышленников реализовали криминальную схему предоставления бесплатных парковочных мест в Москве автомобилистам, не имеющим льгот. Мои коллеги из Московского уголовного розыска пресекли противоправную деятельность и задержали злоумышленников", - написала она в Мax.

По словам Волк, фигуранты незаконно получали и неправомерно использовали персональные данные инвалидов. "Они осуществляли регистрацию на портале госуслуг учетных записей людей с ограниченными возможностями здоровья, после чего от их имени вносили сведения об автомобилях граждан, не имеющих инвалидности, в специальный реестр для бесплатной парковки", - пояснила представитель ведомства.

Кроме того, как отметила Волк, сообщники размещали в мессенджерах рекламу для привлечения клиентов, желающих незаконно оформить разрешения на бесплатную парковку, а в дальнейшем получали от них плату. "Подозреваемые задержаны по адресам проживания в Москве и Уфе", - уточнила она.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ. В ходе обысков изъяты денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты, оформленные на третьих лиц, ноутбук с базой данных и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предварительное расследование продолжается.