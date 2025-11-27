В Братске завели дело о халатности после гибели мужчины от укусов собак

В рамках расследования уголовного дела дадут правовую оценку действиям должностных лиц администрации и сотрудников организации, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено в Иркутской области после смерти мужчины из-за укусов собак в районе полигона бытовых отходов. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

Накануне стало известно, что в районе полигона бытовых отходов найдено тело мужчины со следами укусов. На место была вызвана полиция, так как стая агрессивных собак не подпускала медперсонал к мужчине. Известно, что погибший был сотрудником полигона.

"Следственным отделом по городу Братску СУ СК России по Иркутской области по факту обнаружения тела мужчины в районе полигона проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). <…> В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации и сотрудников организации, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных", - сообщили в СК. Дело контролирует прокуратура Иркутской области.

По версии следствия, в Братске на работника полигона твердых бытовых отходов напала стая бродячих собак. В результате полученных травм 61-летний мужчина умер на месте.