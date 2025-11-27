В Харьковской области ввели аварийное отключение света

Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергетической инфраструктуры в регионе

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Аварийное отключение подачи электроэнергии применяется в Харьковской области на востоке Украины из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило Минэнерго страны.

"Для стабилизации ситуации в энергосистеме Харьковской области применены аварийные отключения", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства. В остальных областях Украины еще полные сутки будут действовать плановые графики почасовых отключений и ограничения мощности промышленных потребителей.

В ведомстве добавили, что в ночь на 27 ноября вновь были зафиксированы повреждения энергетических объектов в нескольких регионах страны. Министерство не уточняет, в каких именно областях это произошло.

В начале ноября власти Украины заявили об очередном массовом повреждении энергетической инфраструктуры. С тех пор неоднократно поступала информация о новых взрывах на энергообъектах. По информации Минэнерго, повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины, их производительность значительно снижена. Из-за массового повреждения генерирующих и распределяющих объектов ежедневно вводят графики отключения электроэнергии (по 8-16 часов в сутки). Как отмечал глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, графики могут сохраняться в течение всей зимы.