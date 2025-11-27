В Сургуте приостановили работу столовой после массового отравления студентов

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 ноября. /ТАСС/. Судебные приставы по решению суда на 90 суток приостановили работу столовой, которая оказывала услуги питания в Сургутском политехническом колледже Ханты-Мансийского автономного округа. Работа оборудования и процессы приготовления пищи не подвергались систематическому мониторингу, фактическое меню не совпадало с заявленным, персонал допускался к работе без необходимых отметок о состоянии здоровья. Всего поступили сообщения о заболевании 48 человек, в том числе 45 детей, сообщается в УФССП России по Югре во "ВКонтакте".

"По решению суда судебные приставы приостановили деятельность предприятия по оказанию услуг общественного питания в столовой АУ "Сургутский политехнический колледж" на 90 суток <…> по результатам эпидемиологического исследования, проведенного в связи с поступлением в управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре сообщений о случаях заболевания 48 югорчан, в том числе 45 детей в возрасте до 17 лет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что предприятие допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. В частности, на производстве отсутствовали товаросопроводительные документы и данные об оценке соответствия, система безопасности НАССР для анализа рисков и критических контрольных точек, компания использовала технологические карты сторонней организации, а фактическое меню не совпадало с заявленным.

"Проверка показала, что на предприятии не был налажен производственный контроль: ни работа оборудования, ни процессы приготовления пищи не подвергались систематическому мониторингу. Дополнительным нарушением стал допуск персонала к работе без необходимых отметок о состоянии здоровья в гигиеническом журнале. Все выявленные нарушения создают угрозу распространения заболеваний среди учащихся", - подчеркивается в сообщении.

Ранее прокуратура Югры организовала проверку по факту массового заболевания студентов Сургутского политехнического колледжа - они обратились к врачам с жалобами на кишечную инфекцию. К проверке привлечены специалисты в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования. Организован комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Как уточнял ТАСС директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин, студенты колледжа переведены на дистанционное обучение, всего за медицинской помощью обратились 19 обучающихся колледжа, из них 18 госпитализированы в инфекционное отделение в состоянии легкой и средней степени тяжести, угрозы для их жизни и здоровья нет.

По факту массового заболевания возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)". По предварительным данным регионального управления Роспотребнадзора, возбудителем инфекции стал норовирус. 

