Еще в двух областях Украины ввели аварийные отключения света

Меры действую в Харьковской, Полтавской и Сумской областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Аварийные графики отключения света введены еще в двух регионах Украины из-за дефицита в сетях. Об этом сообщили в местных энергетических компаниях.

Утром аварийные отключения начали применять в Харьковской области. Спустя несколько часов аналогичные меры ввели в Полтавской и Сумской областях. В остальных регионах действуют плановые почасовые отключения.

Ранее в Минэнерго Украины сообщили о новых повреждениях энергетических объектов в нескольких областях страны в ночь на 27 ноября.

В начале месяца власти Украины заявили об очередном массовом повреждении энергетической инфраструктуры. С тех пор неоднократно поступала информация о новых взрывах на энергообъектах. По информации Минэнерго, повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины, их производительность значительно снижена. Из-за массового повреждения генерирующих и распределяющих объектов ежедневно вводят графики отключения электроэнергии (по 8-16 часов в сутки). Как отмечал глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, графики могут сохраняться в течение всей зимы.