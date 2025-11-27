В Челябинской области выявили хакера, который крал банковские данные

Заведено уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Хакера, который разработал, продавал и использовал вирус для кражи данных банковских приложений со смартфонов, выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области. Устанавливаются все обстоятельства, возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"На основании результатов оперативно-разыскной деятельности следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК России (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ)", - сказали в пресс-службе.

По информации УФСБ, житель региона 1984 года рождения для совершения преступлений разработал, использовал специальную вредоносную компьютерную программу (ее же он продавал заинтересованным лицам). Она внедрялась на смартфоны и другие устройства, которые в качестве операционной системы используют Android. Через нее хакер получал неправомерный доступ к личным данным пользователей мобильных банковских приложений для дальнейшего незаконного оборота их денежных средств.

В управлении отметили, что масштабы хищений и другие обстоятельства устанавливаются.

В пресс-службе УФСБ напомнили, что за подобные преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.