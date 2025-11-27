Экс-главу района Дагестана заподозрили в мошенничестве еще на 200 млн рублей

По версии следствия, чиновник организовал мошенническую схему, направленную на незаконное завладение имуществом муниципального предприятия и сельскохозяйственных кооперативов

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи выявили новые эпизоды противоправной деятельности по делу экс-главы Дахадаевского района Дагестана, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве еще на 200 млн рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Дагестану.

Ранее сообщалось, что бывший глава Дахадаевского района Республики Дагестан задержан по подозрению в мошенничестве.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Дагестану по материалам регионального УФСБ России в рамках расследуемого уголовного дела в отношении бывшего главы МО "Дахадаевский район" выявлены новые эпизоды противоправной деятельности. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере). В результате противоправных действий муниципальному предприятию и кооперативам причинен ущерб в размере свыше 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2013 по 2016 год бывший глава района, злоупотребляя своими полномочиями, организовал мошенническую схему, направленную на незаконное завладение имуществом муниципального предприятия и сельскохозяйственных кооперативов Дахадаевского района. Действуя из корыстной заинтересованности и используя служебное положение, он дал указания руководителям хозяйств изготовить подложные документы об отказе от прав аренды на земельные участки общей площадью 1 916 гектаров.

На основании сфальсифицированных документов договоры аренды были незаконно расторгнуты, после чего заключены новые - с подконтрольным ему обществом. В дальнейшем подозреваемый оформил в собственность этого общества и членов своей семьи восемь объектов недвижимости, ранее принадлежавших муниципальному образованию и сельскохозяйственным кооперативам.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.