В Воронеже в ДТП с автобусом погиб человек

Еще пять человек пострадали

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Пассажир легкового автомобиля погиб в ДТП с маршрутным автобусом в Воронеже. В салоне автомобиля Audi 80 находилось не менее шести человек, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Воронежской области.

"В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир автомобиля "Ауди-80" от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще 4 пассажира и водитель автомобиля получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

ДТП произошло примерно в 10:45 мск, уточнили в пресс-службе. По предварительным данным, водитель автомобиля Audi 80, 19-летний житель Воронежа, двигаясь по улице 45-й Стрелковой Дивизии в направлении улицы Новгородской областного центра, при совершении обгона допустил столкновение с автобусом "Лиаз" под управлением 57-летнего местного жителя, следовавшим по маршруту №63, не меняя траектории движения.

Следственно-оперативная группа в настоящий момент устанавливает все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе.