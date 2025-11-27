В Приморье руку ребенка затянуло под эскалатор

Девочку четырех лет доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. В городе Фокино в Приморском крае четырехлетняя девочка госпитализирована после того, как ее руку затянуло под полотно эскалатора. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"В торговом центре на улице Клубной в Фокино четырехлетняя девочка упала со ступеней эскалатора, после чего ее руку затянуло под полотно механизма складывающихся ступеней. Ребенок госпитализирован", - сказано в сообщении.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой оценит обеспечение безопасности при использовании эскалатора, а также действия родителей девочки.

В пресс-службе Минздрава Приморского края сообщили, что ребенка доставили в Находкинскую больницу.

"Произошло серьезное повреждение руки. Пациента доставили в Находкинскую больницу. На данный момент проводится оперативное вмешательство. Вся необходимая помощь оказывается", - сказали в ведомстве.