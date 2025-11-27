ТАСС: в Петербурге задержали сторонника ИГ за оправдание теракта в "Крокусе"

На мужчину завели уголовное дело за публичное оправдание терроризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге гражданина одной из стран Средней Азии за оправдание террористического акта в "Крокус сити холле". Со слов мигранта, он является сторонником ИГ (организация признана в России террористической и запрещена), сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Мужчина опубликовал ряд сообщений в мессенджере Telegram, в которых оправдывал террористов, совершивших расстрел посетителей концертного зала "Крокус сити холл" в марте 2024 года", - рассказал собеседник агентства.

На допросе задержанный полностью признал свою вину и сообщил, что приехал в Россию на заработки в августе, намеревался стать "шахидом" и "бороться с неверными".

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям, в том числе террористического характера.

22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске четверо исполнителей - Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода - совершили теракт, расстреляв из огнестрельного оружия посетителей, и подожгли зал. Погибли 149 человек, один считается пропавшим без вести. После теракта преступники попытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены соучастники напавших на концертный зал. Расследование в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации продолжается.

В настоящее время в Москве идет судебный процесс над 19 фигурантами уголовного дела о теракте. Заседания проходят в закрытом от журналистов и слушателей режиме в связи с угрозой безопасности всем участникам процесса.