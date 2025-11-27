По делу Полины Костиковой утвердили обвинение

Студенка вербовала россиян в запрещенные террористические украинские организации

Здание прокуратуры Москвы © Артем Коротаев/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Студентка Полина Костикова, вербовавшая россиян в запрещенные террористические украинские организации, в том числе "Русский добровольческий корпус" (признан террористической организацией, запрещен в РФ), предстанет перед судом. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"Перед судом предстанет 22-летняя Полина Костикова, обвиняемая в приготовлении к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Обвинительное заключение утверждено в прокуратуре города Москвы.

С января по июнь 2024 года Костикова, находясь в Грузии и пользуясь личным знакомством с лидером украинской террористической организации РДК, установила контакт с одним из активистов для вступления в ряды террористической организации с целью личного участия в боевых действиях против ВС РФ. Вернувшись в Россию она продолжила общение с представителями террористической организации до момента своего задержания в марте 2025 года.

"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подытожили в надзорном ведомстве.