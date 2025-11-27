Основательницу центра в Подмосковье, где издевались над детьми, объявили в розыск

По какой статье ведется розыск, не сообщается

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск Анну Хоботову, основательницу реабилитационного центра в Подмосковье, где издевались над детьми. Это следует из базы розыска ведомства.

"Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, не сообщается.

Хоботова заявляет о себе, как о психологе-психотерапевте, юристе и правозащитнике, который более 10 лет помогает подросткам и их родителям справляться с кризисами, зависимостями и сложными жизненными ситуациями.

Ранее стало известно, что в Дедовске действовал реабилитационный центр для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом сотрудники центра на системной основе под предлогом избавления от девиантного поведения применяли насилие к несовершеннолетним.

Согласно открытым данным, Хоботова является его основательницей.