ВККС прекратила отставку судьи Чернова

Решение о прекращении отставки влечет за собой лишение гарантий личной неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу

Александр Чернов © Виталий Тимкив/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приняла решение о прекращении отставки судьи - бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, который, по данным Генпрокуратуры, был связан с экс-судьей Верховного суда РФ Виктором Момотовым, передает корреспондент ТАСС из зала заседания ВККС.

"ВККС приняла решение на основании ст. 15 закона "О статусе судей" прекратить отставку судьи Чернова", - говорится в итоговом решении коллегии.

Решение о прекращении отставки судьи влечет за собой лишение гарантий личной неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу, а также прекращение связанного с таким статусом материального и социального обеспечения.