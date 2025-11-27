В Москве пьяный мужчина ударил своего четырехмесячного ребенка

Мальчика доставили в тяжелом состоянии в реанимацию

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Мужчина в Москве в состоянии алкогольного опьянения нанес травму своему четырехмесячному ребенку, его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

"В Москве отец в состоянии алкогольного опьянения нанес травму своему четырехмесячному малышу. Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, сейчас он находится под наблюдением врачей", - написала Ярославская.

Она отметила, что ситуацию рассматривают органы опеки. Семье будет оказано необходимое сопровождение, в том числе психологическая и социальная помощь.

"Каждый случай жестокого обращения с детьми требует максимально оперативной реакции и тщательного расследования. Буду добиваться, чтобы действия всех ответственных служб были максимально быстрыми и эффективными", - заключила Ярославская.