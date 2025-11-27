После жесткой посадки самолета под Архангельском организовали проверку

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи СК устанавливают обстоятельства жесткой посадки самолета Ан-2 в Архангельской области. Об этом ТАСС сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

"Архангельским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки самолета", - сообщили в ведомстве.

Следователями организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. В СК сообщили, что самолет, следовавший по маршруту Лешуконское - Васьково, совершил жесткую посадку на территории аэропорта Васьково Архангельской области.

Ранее пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщила, что у самолета частично надломилась левая стойка шасси. По предварительным данным, на борту находились 12 человек. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, пострадавших в результате происшествия нет.