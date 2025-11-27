На борту Ан-2 при жесткой посадке под Архангельском было 14 человек

По предварительным данным, пострадавших и обратившихся за медпомощью нет

АРХАНГЕЛЬСК, 27 ноября. /ТАСС/. Повреждение самолета Ан-2 при посадке в аэропорту Васьково под Архангельском квалифицировано как серьезный авиационный инцидент. На борту воздушного судна в момент происшествия находились 14 человек, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

"Около 16:00 мск при посадке в архангельском аэропорту Васьково у самолета Ан-2 произошло повреждение узла амортизатора левой опоры воздушного судна. <...> На борту находились 14 человек: 2 пилота и 12 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших и обратившихся за медпомощью нет, у самолета поврежден узел амортизатора", - отмечается в сообщении.

Самолет Ан-2, принадлежащий 2-му Архангельскому объединенному авиаотряду, выполнял рейс из села Лешуконское в Архангельск.

Расследование серьезного авиационного инцидента поручено Архангельскому межтерриториальному управлению Росавиации. Работа будет проводиться в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ. Архангельским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по данному факту.