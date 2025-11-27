В РФ объявили в розыск по уголовной статье игрового блогера и стримера TheDRZJ

Андрей Хестанов после начала СВО начал поддерживать ВСУ, в том числе финансово

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск игрового блогера и стримера TheDRZJ, настоящее имя - Андрей Хестанов (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) по уголовной статье. Это следует из базы розыска ведомства.

"Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, не указано.

Согласно открытым данным, Хестанов проживает в Грузии. После начала СВО он начал выражать поддержку ВСУ, участвовал в организации сборов для украинской стороны и публиковал провокационные высказывания.