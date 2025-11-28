Syria TV: при обстреле Израилем населенного пункта в Сирии погибли девять человек

Несколько местных жителей могут находиться под завалами

БЕЙРУТ, 28 ноября. /ТАСС/. В результате ударов, нанесенных вооруженными силами Израиля по населенному пункту Бейт-Джан в сирийской провинции Дамаск, погибли девять человек. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

По его сведениям, еще несколько пострадавших могут находиться под завалами разрушенных при атаках строений. Спасаясь от обстрелов, многие местные жители были вынуждены покинуть Бейт-Джан и бежать в соседние деревни.

Ранее канал информировал об авиа- и артиллерийских ударах израильской армии по поселку. Отмечалось, что на его территорию также проник израильский военный патруль, произошли стычки между ним и местным населением. Согласно данным Syria TV, в ходе рейда израильские военнослужащие задержали по меньшей мере трех сирийцев.

17 сентября министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер при посредничестве и участии спецпредставителя США Тома Баррака провели в Лондоне переговоры. Согласно данным Syria TV, стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенное в 1974 году.

После этого президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что арабская республика в ближайшее время может подписать соглашение по безопасности с Израилем, однако такой шаг "никоим образом не означает нормализацию отношений" с еврейским государством или присоединение Дамаска к Авраамовым соглашениям. Однако, по информации телеканала Al Arabiya, дальнейшие консультации по договору зашли в тупик, в частности из-за требования Израиля предоставить ему прямой гуманитарный коридор в южную сирийскую провинцию Эс-Сувейда, которая является местом компактного проживания друзов.