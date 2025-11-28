Dimsum Daily: пожар в Гонконге "в основном" потушили спустя 40 часов

Пожарные остаются на месте ЧП, продолжают тушение, а также гасят периодически появляющееся пламя

ГОНКОНГ, 28 ноября. /ТАСС/. Пожар в высотном жилом комплексе Гонконга, унесший жизни по меньшей мере 94 человек, "в основном" потушен после более 40 часов борьбы с огнем. Об этом сообщила газета Dimsum Daily со ссылкой на данные пожарной службы.

Пожарные остаются на месте ЧП, продолжают тушение, а также гасят периодически появляющееся пламя. Как сообщили источники издания, рано утром была зарегистрирована новая вспышка огня в одной из квартир, оттуда повалил дым. Это возгорание удалось быстро загасить.

Тем временем бригады спасателей осматривают высотки комплекса, минувшей ночью выживших найдено не было. По данным медицинской службы города, в больницах остаются 12 пациентов в критическом состоянии, 28 - в тяжелом, 16 - в стабильном. 22 пострадавших были выписаны. Согласно последней информации, погибло не менее 94 человек.