Бывшего замглавы Севастополя осудили за взяточничество

Евгения Горлова приговорили к девяти годам шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 120 млн рублей

Кадры задержания бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Евгения Горлова © УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю/ ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова к девяти годам шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 120 млн рублей за вымогательство взятки и ее получение, сообщили журналистам в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя о виновности подсудимых назначил Евгению Горлову наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 120 млн рублей и лишением права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 10 лет", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что также на семь лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима осужден житель Севастополя Максим Ларин. По данным гособвинения, он выступил посредником при передаче 6 млн рублей Горлову в интересах двух коммерческих организаций.

В УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю отметили, что Горлов неоднократно требовал от представителя частной ресурсоснабжающей организации денежные средства за общее покровительство, в том числе за то, чтобы подведомственные правительству Севастополя организации вовремя оплачивали услуги и погашали задолженности. "В августе 2024 года через своего знакомого чиновник получил взятку в размере 6 млн рублей в салоне автомобиля на площади Нахимова, после чего был задержан сотрудниками УФСБ", - добавили в пресс-службе ведомства.

По информации УФСБ, действия фигурантов дела были квалифицированы по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, совершенное с вымогательством, группой лиц по предварительному сговору) и части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).