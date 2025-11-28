ФСБ показала видео задержания бывшего и.о. замглавы Севастополя Горлова

Суд приговорил его к 9,5 года лишения свободы за получение взятки

Кадры задержания бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Евгения Горлова © УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю/ ТАСС

ТАСС, 28 ноября. УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю показало видео задержания с поличным бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова.

Суд ранее приговорил его к девяти годам шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 120 млн рублей за получение 6 млн рублей взятки, которую он требовал у представителя компании "Севастопольгаз" (передана в госсобственность региона). Его также лишили права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 10 лет.

В УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю отметили, что Горлов неоднократно требовал от представителя частной ресурсоснабжающей организации денежные средства за общее покровительство, в том числе за то, чтобы подведомственные правительству Севастополя организации вовремя оплачивали услуги и погашали задолженности.