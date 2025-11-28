Главу Сакского района Крыма задержали при получении взятки

Как заявил губернатор республики Сергей Аксенов, "вор и взяточник должен сидеть в тюрьме"

Редакция сайта ТАСС

Глава Сакского района Республики Крым Владислав Хаджиев © Официальный сайт правительства Республики Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Глава Сакского района Республики Крым Владислав Хаджиев задержан при получении взятки в размере 2 млн рублей.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Вчера правоохранительные органы задержали с поличным главу администрации Сакского района Владислава Хаджиева при получении взятки в размере 2 миллионов рублей. Коррупция - это предательство людей и государства. Подобным действиям нет и не может быть никакого оправдания. Вор и взяточник должен сидеть в тюрьме", - написал он.

Аксенов также поблагодарил силовиков Крыма за профессионализм. "В течение всего времени находился на связи с министром МВД по Республике Крым Алексеем Петровичем Дмитриевым. Благодарю сотрудников МВД за скоординированную и слаженную работу. Кроме того, хочу отметить высокий уровень профессионализма всего силового блока Республики Крым", - добавил он.

Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что глава Сакского района Республики Крым Хаджиев подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей.