Экс-зампреда правительства Прикамья изменили приговор

Елену Лопаеву осудили за хищения бюджетных средств

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Суд заменил экс-заместителю председателя правительства Пермского края Елене Лопаевой, осужденной на 4 года колонии за хищения бюджетных средств, неотбытую часть наказания в виде лишения свободы ограничением свободы на срок 2 года 6 месяцев и 12 дней. Об этом сообщила пресс-служба Индустриального районного суда Перми.

"Сегодня суд рассмотрел представление уголовно-исполнительной инспекции об освобождении от наказания и снятии судимости в отношении Елены Лопаевой. <...> Суд не нашел оснований для полного освобождения от отбывания оставшейся части наказания со снятием судимости. Изучив материалы дела, суд заменил Елене Лопаевой неотбытую часть наказания в виде лишения свободы ограничением свободы на срок 2 года 6 месяцев и 12 дней", - сообщили в суде, отметив, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 15 суток.

Лопаева была задержана в январе 2022 года. По версии следствия, занимая должность зампредседателя правительства Пермского края, она вступила в сговор с руководителем благотворительного фонда "Содействие - ХХI век" Еленой Найдановой для хищения денег. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненная бюджету края, оценивалась в 67,7 млн рублей. К рассмотрению уголовного дела суд приступил в июне 2023 года. После нескольких заседаний суда вторая обвиняемая по делу, Найданова, была объявлена в розыск, а материалы в отношении нее были выделены в отдельное производство. Лопаева в ходе судебных заседаний свою вину не признала.

31 января 2024 года Ленинский районный суд Перми признал Лопаеву виновной в хищении бюджетных средств благотворительного фонда "Содействие - ХХI век" в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорил ее к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей. 15 января 2025 года Мотовилихинский суд Перми удовлетворил ходатайство Лопаевой об отсрочке отбывания наказания до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста.