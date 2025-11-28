На Украине госпитализировали митрополита УПЦ Феодосия

Священнослужитель канонической Украинской православной церкви был доставлен в больницу в критическом состоянии

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Митрополита Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосия, которого судят за критику захватов храмов раскольниками, госпитализировали в критическом состоянии. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в своем Telegram-канале.

18 марта 2025 года суд отпустил Феодосия из-под домашнего ареста, обязав священнослужителя прибывать по требованию следователей, уведомлять об изменении места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, а также продлить хранение у соответствующих органов государственной власти паспорта для выезда с Украины. 30 октября Сосновский районный суд Черкасс продлил священнослужителю указанную меру пресечения на два месяца. При этом в ходе процесса сообщалось о плохом самочувствии Феодосия.

В 2023 году Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Феодосию обвинения "в разжигании межконфессиональной розни и отрицании вооруженной агрессии". Сам митрополит заявлял, что дело против него сфабриковано по доносам клириков, которых он запретил в служении за аморальное поведение или уклонение в раскол. В феврале 2024 года ведомство предъявило митрополиту еще одно обвинение - в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно". Причиной стала критика священником захвата храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах.