В Петербурге задержали мужчину за хищение 800 тыс. рублей у раненного на СВО

Мужчина забрал деньги под предлогом изготовления протеза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который в феврале обманом получил от тяжело раненного в зоне СВО бойца 800 тыс. рублей якобы на изготовление протеза и похитил деньги. Мужчину заключили под стражу, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"28 ноября [Сергей] Лукьянчиков был задержан, ему предъявлено обвинение. Вину признал, начал возмещать ущерб, у суда просил более мягкую меру [пресечения]. Следствие полагает, что 6 февраля Лукьянчиков, находясь в автомобиле, припаркованном на Лесном проспекте, имея умысел на хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, с целью наживы, под предлогом изготовления протеза завладел денежными средствами в размере 800 тыс. рублей, принадлежащими Б., после чего присвоил их и распорядился ими по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в СИЗО фигуранта отправил Выборгский районный суд города. Под стражей мужчина пробудет как минимум до 17 января. Требуя ареста, следователь указал на то, что фигурант при совершении преступления действовал с особым цинизмом - воспользовался доверием и эмоциональным состоянием военного инвалида.

"Под предлогом приобретения протеза фигурант вынудил мужчину прервать курс реабилитации и покинуть территорию больницы. После чего сопроводил потерпевшего к отделению банка, не позволяя обдумать свои действия, а также адекватно оценить обстановку, и, оказывая давление, вынудил последнего передать денежные средства, полученные от Министерства обороны на реабилитацию после полученного тяжелого ранения", - передает пресс-служба судов позицию следствия.