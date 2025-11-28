СК задержал организатора центра реабилитации в Подмосковье, где избивали подростков

С подозреваемой работают следователи

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Следователи СК задержали организатора центра реабилитации в Подмосковье Анну Хоботову, где избивали подростков, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

В сообщении говорится, что "в рамках расследования уголовного дела" о совершении преступлений в центре реабилитации для подростков в Истринском муниципальном округе задержали организатора учреждения. Следователи работают с подозреваемой. Были допрошены подростки, которые пребывали в центре, и их родители. Также допросили работников учреждения. "Проведены осмотры и выемки", - добавили в пресс-службе.

Хоботова заявляет о себе как о психологе-психотерапевте, юристе и правозащитнике, который более десяти лет помогает подросткам и их родителям справляться с кризисами, зависимостями и сложными жизненными ситуациями.