В Омской области арестовали мужчину за избиение пасынка

Ребенок с множественными повреждениями находится в реанимации

ОМСК, 28 ноября. /ТАСС/. Омский суд арестовал 24-летнего мужчину, который 27 ноября избил своего 3-летнего пасынка, сообщила объединенная пресс-служба омских судов. Ребенок с множественными повреждениями находится в реанимации.

"Постановлением Омского районного суда Омской области заключен под стражу сроком на 2 месяца 24-летний местный житель, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - прим. ТАСС). <...> В судебном заседании обвиняемый вину признал частично, пояснил, что лишь дал ребенку подзатыльник", - сообщила пресс-служба.

По версии следствия, 27 ноября мужчина избил своего трехлетнего пасынка. "В результате последний находится в реанимации с множественными телесными повреждениями. Состояние ребенка стабильно тяжелое", - отметили в пресс-службе. Ранее судимый обвиняемый не зарегистрирован на территории Омской области, он приехал из Волгограда.