В Москве спасли кота с множественными пулевыми ранениями

По словам владельцев, он пострадал во время прогулки в частном секторе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Кота с множественными пулевыми ранениями спасли в зеленоградской ветклинике. Животному пробили кишечник и селезенку, сообщили в Telegram-канале ГБУ "Мосветобъединение".

"В зеленоградской ветклинике спасли кота с множественными пулевыми ранениями. Питомец, по словам владельцев, пострадал во время прогулки в частном секторе", - говорится в публикации.

Отмечается, что у животного был пробит кишечник в 24 местах и в 2 местах - селезенка. Кроме того, пули попали в грудную клетку и мышцы бедра. Операция заняла более трех часов.

В настоящее время кот по кличке Тимофей пошел на поправку, его здоровью ничего не угрожает, а многочисленные раны полностью зажили.