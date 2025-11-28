В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА

Жителей региона предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 28 ноября. /ТАСС/. Угрозу атаки БПЛА объявили на территории Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

"Внимание, опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан, 20:04 мск. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами, не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.